В Тульской области мужчина обокрал соседний дом
В Киреевском районе злоумышленник совершил хищение из нежилого дома своего знакомого.
Мужчина жил по соседству и знал, что в зимнее время в помещении никого не бывает, но там хранится различное имущество. Подобрав ключ, он смог проникнуть в дом, откуда забрал бытовую технику. Нанесенный ущерб составил 4 тысячи рублей.
При проведении мероприятий, направленных на раскрытие кражи, сотрудники полиции изобличили 64-летнего неработающего ранее судимого мужчину в противоправном деянии. Похищенное обнаружено и изъято.
В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU