В Тульской области мужчина обокрал соседний дом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-11T11:55:25+03:00

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В Киреевском районе злоумышленник совершил хищение из нежилого дома своего знакомого.

Мужчина жил по соседству и знал, что в зимнее время в помещении никого не бывает, но там хранится различное имущество. Подобрав ключ, он смог проникнуть в дом, откуда забрал бытовую технику. Нанесенный ущерб составил 4 тысячи рублей.

При проведении мероприятий, направленных на раскрытие кражи, сотрудники полиции изобличили 64-летнего неработающего ранее судимого мужчину в противоправном деянии. Похищенное обнаружено и изъято.

В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU