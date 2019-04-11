Мотосезон в Туле откроется 2 мая

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-11T11:45:48+03:00

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Сбор - на площади Победы, в 14.23 колонна мотоциклистов направится на главную площадь Тулы.

Начало праздничных мероприятий в 15.15.

По уже сложившейся традиции на площади Ленина туляки смогут увидеть выступления стантрайдеров, мотофристайл, полевая кухня, безалкогольные коктейли от известных барменов, скидки от крупнейших мотомагазинов, розыгрыш призов от известных брендов, автограф-сессия от известного блоггера, развлечения и интерактив для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU