Мотосезон в Туле откроется 2 мая
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Сбор - на площади Победы, в 14.23 колонна мотоциклистов направится на главную площадь Тулы.
Начало праздничных мероприятий в 15.15.
По уже сложившейся традиции на площади Ленина туляки смогут увидеть выступления стантрайдеров, мотофристайл, полевая кухня, безалкогольные коктейли от известных барменов, скидки от крупнейших мотомагазинов, розыгрыш призов от известных брендов, автограф-сессия от известного блоггера, развлечения и интерактив для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU