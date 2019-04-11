СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-11T11:34:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле при поддержке ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет IV городской Science Slam Тула – научный поединок молодых ученых в свободном формате.

Science Slam - признанный международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных исследованиях. Единственное ограничение: у спикеров не более 10 минут на выступление.

Победителем становится участник, которому достанутся самые громкие аплодисменты зрительного зала.

Science Slam пройдет в КЦ Типография 26 апреля. В нем примут участие:

• Анастасия Артемова

Тема выступления «Человек или робот: кто кого?»

• Алексей Савченко

Тема выступления «Почему Черная дыра не имеет волос?»

• Яна Бойкив

Тема выступления «Синдром самозванца: как не убить в себе супергероя»

• Елена Мастерова

Тема выступления «Медики, киллеры и драгдиллеры: мир растений, о котором вы не

знали»

• Владимир Пинчук

Тема выступления «Уголовная политика в России: между популизмом и

репрессивностью»

• Никита Стародубов

Тема выступления «Нанотехнологии: жизнь до и после»

Научный поединок стартует в 19:00 по московскому времени. Бронь билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU