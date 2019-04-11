В Туле при поддержке ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет IV городской Science Slam Тула
В Туле при поддержке ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет IV городской Science Slam Тула – научный поединок молодых ученых в свободном формате.
Science Slam - признанный международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных исследованиях. Единственное ограничение: у спикеров не более 10 минут на выступление.
Победителем становится участник, которому достанутся самые громкие аплодисменты зрительного зала.
Science Slam пройдет в КЦ Типография 26 апреля. В нем примут участие:
• Анастасия Артемова
Тема выступления «Человек или робот: кто кого?»
• Алексей Савченко
Тема выступления «Почему Черная дыра не имеет волос?»
• Яна Бойкив
Тема выступления «Синдром самозванца: как не убить в себе супергероя»
• Елена Мастерова
Тема выступления «Медики, киллеры и драгдиллеры: мир растений, о котором вы не
знали»
• Владимир Пинчук
Тема выступления «Уголовная политика в России: между популизмом и
репрессивностью»
• Никита Стародубов
Тема выступления «Нанотехнологии: жизнь до и после»
Научный поединок стартует в 19:00 по московскому времени. Бронь билетов.
ИСТОЧНИК KP.RU