В Туле мужчина лопатой разбил несколько машин

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-11T12:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Охранник ТЦ «Гостиный двор» заметил мужчину, который бегал вокруг торгового центра с лопатой и разбивал транспортные средства, стоящие на парковке. На вызов прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

В это время мужчина пытался вскрыть автомобиль ВАЗ -2109. Злоумышленник уже повредил несколько автомобилей: разбил стекло «Mercedes», погнул правую дверь «ToyotaCamry», помял крышу «RenaultSymbol».

У гражданина была несвязанная речь, на свет зрачки не реагировали. Задержанный был передан прибывшей бригаде скорой психиатрической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU