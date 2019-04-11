В Туле мужчина лопатой разбил несколько машин
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Охранник ТЦ «Гостиный двор» заметил мужчину, который бегал вокруг торгового центра с лопатой и разбивал транспортные средства, стоящие на парковке. На вызов прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
В это время мужчина пытался вскрыть автомобиль ВАЗ -2109. Злоумышленник уже повредил несколько автомобилей: разбил стекло «Mercedes», погнул правую дверь «ToyotaCamry», помял крышу «RenaultSymbol».
У гражданина была несвязанная речь, на свет зрачки не реагировали. Задержанный был передан прибывшей бригаде скорой психиатрической помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU