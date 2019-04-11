На предприятии в Тульской области трудились нелегалы: 13 человек могут депортировать

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-11T11:11:39+03:00

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На одном из производственных объектов Узловского района трудились иностранцы с нарушением правил пребывания в стране и без разрешения на работу. На предприятие с проверкой нагрянули сотрудники полиции и УФСБ России по Тульской области.

Нелегалы пытались скрыться. Несмотря на это стражи порядка доставили их для разбирательства в отдел МВД.

Полицейские составили 17 административных протоколов за правонарушение, связанное с незаконным осуществлением иностранцем трудовой деятельности в РФ, 4 – за нарушение правил въезда в Россию или правил пребывания в стране, 13 - по признакам того же правонарушения, но совершенного повторно.

В отношении 13 иностранцев решается вопрос о депортации. Сотрудники полиции и УФСБ устанавливают детали противоправной деятельности лица, ответственного за организацию работы на производственном объекте, где незаконно трудились иностранцы, сообщает УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU