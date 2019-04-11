120 тульских школьников приняли участие в заочном туре олимпиады "Умники и умницы"
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В среду, 10 апреля, более 120 десятиклассников тульских школ приняли участие в заочном туре Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники».
Этап проходил в форме эссе, темы которого были связаны с Годом театра в России:
Театр VS кино. Что выберешь ты?
Серьезные темы или развлечение. Каким должен быть театр?
Зритель: простой наблюдатель или полноценный участник спектакля?
Работу обучающихся оценивало квалифицированное жюри по 100-бальной системе.
Авторы 10 лучших эссе будут приглашены на очный региональный этап олимпиады, который состоится в мае 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU