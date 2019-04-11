В Тульской области большегруз столкнулся с легковушкой: пострадал трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-11T10:43:52+03:00

В момент аварии малыш находился на руках у родственницы семьи

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10 апреля в 8.00 на 161 км дороги Р-132 «Калуга –Тула – Михайлов - Рязань» Веневского района произошло ДТП. 28-летний мужчина на грузовике «Mersedes Benz Actros 184» с полуприцепом-цистерной столкнулся автомобилем «Lada 217030», под управлением 33-летнего мужчины.

По предварительной информации, при повороте налево водитель большегруза не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении легковушке.

В результате ДТП пострадало 4 человека, в том числе трехлетний мальчик. Ребенок получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия ребенок находился на заднем сидении автомобиля, без детского удерживающего устройства на руках у родственницы семьи.

В ГИБДД напоминают: даже самые сильные и любящие руки матери не уберегут жизнь ребенка при серьезной аварии. При автомобильной аварии детские удерживающие устройства снижают риск летального исхода среди младенцев на 71%, среди детей от года до 4 лет – на 54%.

ИСТОЧНИК KP.RU