2019-04-11T10:24:32+03:00
Звезды

21-23 апреля в Туле пройдет Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства»

Одним из наиболее ярких мероприятий форума станет открытие музея археологии в Тульском кремле
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2016 года № 599 в 2020 году будет отмечаться 500-летие Тульского кремля. В Тульской области ведется активная подготовка к данному событию.

В рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования указанной юбилейной даты, 21-23 апреля в городе Туле состоится Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства». Форум проводится государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» при поддержке министерства культуры Тульской области.

В мероприятии запланировано участие депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителей органов исполнительной власти регионов страны в сфере культуры и туризма, руководителей федеральных и региональных учреждений культуры, высших учебных заведений, представителей турбизнеса, СМИ.

В рамках деловой программы форума будут рассмотрены вопросы, связанные с реставрацией, музеефикацией объектов культурного наследия и их вовлечением в туристский оборот, современными формами работы учреждений культуры, ролью кремлей как центров развития культурного туризма.

Одним из наиболее ярких мероприятий форума станет открытие музея археологии в Тульском кремле. Появление данного объекта позволит сформировать новые экскурсионные предложения для посетителей и туристов, даст дополнительный импульс к развитию территории Тульского кремля как крупнейшего музейного комплекса.

Для всех жителей Тулы и гостей 22 апреля в атриуме музейно выставочного комплекса Тульского кремля в 18.30 пройдет открытая лекция «Тайны Тульского кремля».

Приглашаем также всех желающих принять участие в деловой программе форума, бесплатно посетить выставку «Кремли России», которая будет работать в Тульском кремле 22-23 апреля, а также по предварительной заявке стать участником вечерней экскурсионной программы по Тульскому кремлю (22 апреля в 21.30).

Заявки принимаются на адрес электронной почты: proekt@museum tula.ru, а также по телефону 8 (4872) 52-99-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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