СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-11T10:11:46+03:00

В этом году будут заменены 232 подъемника в 65 многоквартирных домах

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В Туле начали монтировать новые лифты. Среди домов, которые приняли участие в программе по замене подъемников, многоэтажка на ул. Демонстрации, 10. Девятиэтажный дом был построен в 1988 году. С тех пор лифты в нем не менялись.

Поменять их за свой счет собственникам не давала дороговизна. Один лифт стоит около 1,5 млн рублей, а их в доме 4. Тогда тулякам предложили принять участие в региональной программе. Они согласились. От жителей требовалось собрать менее 4 % от стоимости работ.

Взамен старых лифтов в многоэтажке установят более современные подъемники. На кнопках в лифтах дополнительно появятся надписи на шрифте Брайля для жителей с ограничением по зрению. В лифтах будут установлены зеркала, поручни, светодиодное освещение. Увеличится и скорость подъема. В прежних лифтах она была 0,71 метр в секунду, в новых - 1 метр.

В этом году будут заменены 232 подъемника в 65 многоквартирных домах. Работы по замене лифтового оборудования в Туле проведут до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU