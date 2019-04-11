В Тульской области мужчина попытался зарезать собутыльника
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
Фото: http://tula.sledcom.ru/
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В Богородицке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «покушение на убийство» в отношении 39-летнего мужчины.
По версии следствия, в ходе пьяного застолья двое приятелей поссорились. Один из них накинулся с ножом на второго. С ранением грудной клетки потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Обвиняемого заключили под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU