2019-04-11T09:54:34+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина попытался зарезать собутыльника

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: http://tula.sledcom.ru/Фото: http://tula.sledcom.ru/
Изменить размер текста:

В Богородицке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «покушение на убийство» в отношении 39-летнего мужчины.

По версии следствия, в ходе пьяного застолья двое приятелей поссорились. Один из них накинулся с ножом на второго. С ранением грудной клетки потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Обвиняемого заключили под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области за сутки обнаружили восемь нелегальных перевозчиков
В Тульской области мужчина обокрал соседний дом
Мотосезон в Туле откроется 2 мая
В Туле при поддержке ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет IV городской Science Slam Тула
В Туле мужчина лопатой разбил несколько машин
На предприятии в Тульской области трудились нелегалы: 13 человек могут депортировать
120 тульских школьников приняли участие в заочном туре олимпиады "Умники и умницы"
В Тульской области большегруз столкнулся с легковушкой: пострадал трехлетний ребенок
21-23 апреля в Туле пройдет Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
В Туле начали монтировать новые лифты
«Ростелеком» предложил тульским клиентам новую опцию резервного копирования данных
Где в Туле отключат свет
Где в Туле не будет воды 11 апреля
Погода в Туле 11 апреля: дождь и плюс 12 градусов
В Тульской области обезвредили гранату времен ВОВ
В Туле открылся областной гепатологический центр
Туляки приняли участие в I командном чемпионате среди судов по шахматам
В Туле прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей
В Монастырщино открылась выставка «Куликово поле. Под небом»
Юных туляков примут семь загородных оздоровительных лагерей
В Туле проходят проверки дорог, находящихся на гарантии
В Туле прошел городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?»
На базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого уже в мае откроется университетская «Точка кипения»
В Тульской области подорожал литр молока
Жительница Белева поверила аферисту и потеряла 5000 рублей
В Туле открыли улицу в честь героя России Евгения Рындина