2019-04-11T09:32:13+03:00
Общество

Где в Туле не будет воды 11 апреля

Отключения производятся в связи с производством ремонтно-восстановительных работ
Юлия КУДЫМОВА
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В четверг, 11апреля, будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

с 10-00 до окончания работ

ул. Столетова д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, ул. Д. Гумилевской д.3 ПЧ №6.

с 09-30 до окончания работ

ул.Первомайская д.д. 50, 52, 17, 19, 21, 23, 25, ул. Демонстрации д.д. 134(ДКЖ), 137, 141.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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