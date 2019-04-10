СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-10T17:37:08+03:00

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В Туле открылся областной гепатологический центр на базе центра по профилактике и борьбе со СПИД. Врачи будут оказывать помощь пациентам с вирусными гепатитами.

В новом центре реализован принцип «единого окна» - пациент сможет обследоваться, получить консультацию специалиста и пройти курсовое лечение в одном месте. Ежедневно консультативно-диагностический отдел гепатологического центра сможет принимать до 50 человек. Получить лечение на базе дневного стационара за год смогут 276 человек.

В учреждении ведется регистр пациентов с диагнозом «хронический вирусный гепатит». Согласно этому регистру формируются адресные заявки на приобретение лекарств для конкретного пациента.

Регистр позволяет не только вести учет пациентов, но и систематизировать лечебную работу, контролировать качество медицинской помощи.

Попасть в центр на прием для обследования и назначения лечения пациент может по направлению из поликлиники по месту жительства или по вызову в соответствии с регистром пациентов.

Отметим, что на сегодняшний момент болезнь диагностирована у 7900 жителей Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU