Туляки приняли участие в I командном чемпионате среди судов по шахматам

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-10T17:29:29+03:00

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В Казани впервые прошел I командный чемпионат среди судов Российской Федерации по шахматам. Турнир собрал представителей из 51 региона России. Всего за шахматные доски село 153 участника соревнования.

Соревновательный процесс проходил по щвейцарской системе, в 9 туров, с контролем времени 10 минут на партию каждого участника. Жеребьевку провели с помощью программы SwissManager.

Туляки выступили достойно, проиграв только 2 игры. Среди команд ЦФО представители нашего региона заняла 2 место, уступив лишь коллегам из Владимирской области.

Победителем I командного чемпионата среди судов Российской Федерации по шахматам стала команда судей Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU