2019-04-10T16:58:27+03:00
Общество

В Туле прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей

Составлено 10 протоколов об административном правонарушении
Мария ВЛАСОВА
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Фото: администрация городаФото: администрация города
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В Туле прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей. Сотрудники главного управления по Пролетарскому округу проверили торговые точки на улицах Плеханова, Марата, Металлургов.

Составлено 10 протоколов об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

Напомним, торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 7 до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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