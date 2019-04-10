В Туле прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей
Составлено 10 протоколов об административном правонарушении
Фото: администрация города
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В Туле прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей. Сотрудники главного управления по Пролетарскому округу проверили торговые точки на улицах Плеханова, Марата, Металлургов.
Составлено 10 протоколов об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.
Напомним, торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 7 до 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU