СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-10T16:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей. Сотрудники главного управления по Пролетарскому округу проверили торговые точки на улицах Плеханова, Марата, Металлургов.

Составлено 10 протоколов об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

Напомним, торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 7 до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU