В Монастырщино открылась выставка «Куликово поле. Под небом»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-10T16:35:14+03:00

Одна из работ, представленных на выставке.

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Сегодня, 10 апреля, в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино начала работу выставка «Куликово поле. Под небом».

Новый проект «Куликово поле. Под небом» включает 25 работ известного тульского фотографа и сотрудника музея-заповедника Романа Солопова. В течение года выставка объедет несколько музеев. Первыми с новыми работами Романа знакомятся жители и гости Куликова поля.

В центре приема посетителей демонстрируются 10 фотографий. Это святыни, памятники мемориалы Монастырщины, Красного холма, Епифани и, конечно, новый Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом. Панорамные снимки сняты исключительно при помощи квадрокоптеров. По словам Романа Солопова, техническое средство он выбрал для смены перспективы.

Выставку «Куликово поле. Под небом» в Монастырщино можно посетить до конца августа. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU