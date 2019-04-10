В Монастырщино открылась выставка «Куликово поле. Под небом»
Сегодня, 10 апреля, в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино начала работу выставка «Куликово поле. Под небом».
Новый проект «Куликово поле. Под небом» включает 25 работ известного тульского фотографа и сотрудника музея-заповедника Романа Солопова. В течение года выставка объедет несколько музеев. Первыми с новыми работами Романа знакомятся жители и гости Куликова поля.
В центре приема посетителей демонстрируются 10 фотографий. Это святыни, памятники мемориалы Монастырщины, Красного холма, Епифани и, конечно, новый Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом. Панорамные снимки сняты исключительно при помощи квадрокоптеров. По словам Романа Солопова, техническое средство он выбрал для смены перспективы.
Выставку «Куликово поле. Под небом» в Монастырщино можно посетить до конца августа. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU