Юных туляков примут семь загородных оздоровительных лагерей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-10T16:34:36+03:00

Заезд детей в первую смену будет проходить 1 и 2 июня

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Летом детей будут принимать 7 загородных оздоровительных лагерей: «Орленок», «Березка», «Космос», «Им. С. Чекалина», «Дружба», «Солнечный» и Центр отдыха «Новая волна», объединивший два бывших лагеря «Октава» и «Керамик».

Общая плановая наполняемость лагерей – 6 484 человека. Заезд детей в первую смену будет проходить 1 и 2 июня.

Также Туле выделено 2 024 путевки, из которых 1 324 – в санатории Тульской области и 700 – в санатории Краснодарского края.

Всеми формами организованного отдыха в этом году планируется охватить более 37 тысяч детей муниципального образования город Тула.

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2019 году было выделено 83 021 тысяч рублей из городского и областного бюджетов.

В настоящий момент ведутся работы по расконсервации тульских загородных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU