В Туле проходят проверки дорог, находящихся на гарантии

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-10T16:27:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На гарантийном обслуживании в Туле находится более 400 участков дорог.

Подрядчик несет на себе бремя поддерживать дорогу в нормативном состоянии после того, как выполнил текущий ремонт. Ежегодно проходит объезд всех участков дорог, которые находятся на гарантийном обслуживании. В этом году из более чем 400 участков дорог замечания выявлены по 100 адресам.

В среду, 10 апреля, были осмотрены два участка. На ул. Кобзева все недостатки будут устранены до 1 мая. На Красноармейском проспекте дефектов не обнаружено.Дорожное полотно выдержало две зимы.

В 2019 году планируется применить комплексный подход к ремонту улиц и дорог: при необходимости вдоль ремонтируемых дорог будут обустроены тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны, подходы к пешеходным переходам и технические средства организации дорожного движения.

В 2019 году будет выполнен ремонт 11 участков дорог и 11 тротуаров общей площадью более 20 тыс. кв. м на сумму около 45 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU