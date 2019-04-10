В Туле прошел городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-10T16:17:33+03:00

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Сегодня, 10 апреля, в атриуме Тульского кремля состоялся третий городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?».

Основной целью фестиваля стало оказание содействия выпускникам центров образования города Тулы в выборе профессии и учебного заведения с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей учащихся и потребностей региона.

Организаторами выступили муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Спектр» и Тульская региональная общественная организация содействия развитию творческого потенциала подростков «TulaTeens (Тульские подростки)» при поддержке администрации города Тулы.

Тульские школьники могли поучаствовать в многочисленных мастер-классах на интерактивных площадках фестиваля: заняться карвингом, поупражняться в косоплетении, попробовать свои силы в шиномонтаже, познакомиться с робототехникой.

В рамках фестиваля состоялось подведение итогов заочного профориентационного конкурса «В фокусе». Победители конкурса отправились на профориентационные экскурсии в образовательные организации и на предприятия города.

ИСТОЧНИК KP.RU