В Туле прошел городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?»
Сегодня, 10 апреля, в атриуме Тульского кремля состоялся третий городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?».
Основной целью фестиваля стало оказание содействия выпускникам центров образования города Тулы в выборе профессии и учебного заведения с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей учащихся и потребностей региона.
Организаторами выступили муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Спектр» и Тульская региональная общественная организация содействия развитию творческого потенциала подростков «TulaTeens (Тульские подростки)» при поддержке администрации города Тулы.
Тульские школьники могли поучаствовать в многочисленных мастер-классах на интерактивных площадках фестиваля: заняться карвингом, поупражняться в косоплетении, попробовать свои силы в шиномонтаже, познакомиться с робототехникой.
В рамках фестиваля состоялось подведение итогов заочного профориентационного конкурса «В фокусе». Победители конкурса отправились на профориентационные экскурсии в образовательные организации и на предприятия города.
ИСТОЧНИК KP.RU