На базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого уже в мае откроется университетская «Точка кипения»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-10T16:08:04+03:00

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Завершена оценка готовности вузов России к открытию университетских «Точек кипения» первой волны. В ходе отбора университетских управленческих команд на образовательный интенсив «Остров 10-22» проведена диагностика готовности вузов к открытию на их базе формата «Точек кипения».

Из 177 университетов России, подавших заявки на участие в Острове, отобраны 13 вузов, которые будут приглашены к открытию на своей базе «Точек кипения» в первой волне — в мае 2019 года :

— Донской государственный технический университет;

— Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова;

— Национальный исследовательский Томский политехнический университет;

— Новосибирский государственный технический университет;

— Омский государственный технический университет;

— Тихоокеанский государственный университет;

— Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР);

— Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого;

— Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ);

— Ульяновский государственный университет;

— Череповецкий государственный университет;

— Южный федеральный университет;

— Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.

«Точка кипения» на базе университета — расположенное на территории вуза пространство коллективной работы представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти, деятельность которого направлена на рост качества человеческого капитала страны через изменение подходов вузов к собственной учебной деятельности, внедрение новых образовательных форматов и моделей коммуникации, подходов к образованию. Целевую аудиторию составляют представители экосистемы отдельно взятого университета.

Наряду с городскими и международными, университетские Точки кипения станут уникальным интерфейсом взаимодействия, формирования сообществ, появления новых команд и проектов. До конца 2019 года на территории России будут открыты 50 университетских «Точек кипения».

Отбор вузов для открытия на их базе Точек кипения продолжается. Вторая волна открытия состоится в четвертом квартале 2019 года. Отдельные мероприятия по отбору состоятся в ходе интенсива «Остров 10-22», на котором будет организован модуль для команд университетских «Точек кипения» — как действующих, так и потенциальных.

ИСТОЧНИК KP.RU