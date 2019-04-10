В Тульской области подорожал литр молока
Анализировались средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
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В Тульской области подорожал литр молока. С января по март цена выросла в среднем на рубль с небольшим.
К примеру, в январе 1 литр молока в регионе стоил 50 рублей 46 копеек, а в марте – 51 рубль 60 копеек.
ТулаСтат проанализировал средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU