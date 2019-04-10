2019-04-10T15:42:02+03:00
Общество

Жительница Белева поверила аферисту и потеряла 5000 рублей

Юлия КУДЫМОВА
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Часто жертвами мошенников становятся пользователи сайтов бесплатных объявлений. Лже-покупатель звонит по объявлению о продаже товара или услуги, уверяет продавца, что хочет внести предоплату, хитростью выманивает все данные карты и обчищает счет.

Так произошло с 44-летней жительницей Белёва. Она разместила на сайте объявление о сдаче принадлежащей ей квартиры. Потенциальный арендатор сообщил, что хочет снять жилье на длительный срок. Он убедил хозяйку, что переведет деньги даже без осмотра квартиры. Обрадовавшись, женщина назвала все персональные данные. Аферист списал 5400 рублей и исчез.

При любом случае мошенничества, даже если деньги пропали по вашей вине, обращайтесь в правоохранительные органы. Это поможет в расследовании схожих преступлений и предотвратит новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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