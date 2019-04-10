2019-04-10T15:43:41+03:00
Общество

В Туле открыли улицу в честь героя России Евгения Рындина

Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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В Туле в микрорайоне Северная Мыза появилась улица имени Евгения Рындина. Она названа в честь военнослужащего внутренних войск, погибшего при отражении нападения чеченских боевиков на армейскую заставу 30 марта 1995 года.

- Евгений Рындин заслужил, чтобы его имя стало синонимом героизма и верности Отечеству. Человек не умирает, пока о нем помнят. Он погиб в Чечне, но погиб за Россию, за каждого из нас как настоящий русский офицер, не пожелав сдаваться врагам, - отметил начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик.

Завершился митинг возложением цветов к мемориальной доске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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