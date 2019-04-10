В Туле при перевозке детей нашли нарушения: водитель автобуса уволен
Прокуратура Тулы приняла меры к устранению нарушений законодательства при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.
В ходе проверки установлено, что управление физической культуры и спорта администрации города в адрес директора сервисного центра направило письмо с просьбой предоставить автобус для перевозки 15 учащихся спортивной школы «Игровые виды спорта». Школьники планировали отправиться на соревнования в Брянск.
В нарушение правил водитель автобуса перевозил детей ночью в Брянске. Кроме того, ранее он привлекался к административной ответственности за выезд на полосу для встречного движения.
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура Тулы в адрес директора МКУ «Сервисный центр г. Тулы» внесла представление. По результатам его рассмотрения механик и диспетчер отдела эксплуатации подвижного состава привлечены к дисциплинарной ответственности. Водитель автобуса в ходе прокурорской проверки из организации уволен.
ИСТОЧНИК KP.RU