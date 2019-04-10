Начальником ГИБДД в Туле станет Вячеслав Лопатников

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-10T14:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Полковник полиции Вячеслав Лопатников переводится в Тулу из Брянской области,

где 4 года возглавлял областное управление ГИБДД.

Вячеслав Лопатников в органах внутренних дел служит уже более 20 лет. В Брянск он прибыл из Калужской области и через 3 года был назначен руководителя управления.

Полковник полиции родился в Уфе, окончил Орловскую высшую школу МВД.

Его предшественником в тульском УГИБДД был полковник полиции Михаил Есаков.

ИСТОЧНИК KP.RU