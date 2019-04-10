Начальником ГИБДД в Туле станет Вячеслав Лопатников
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Полковник полиции Вячеслав Лопатников переводится в Тулу из Брянской области,
где 4 года возглавлял областное управление ГИБДД.
Вячеслав Лопатников в органах внутренних дел служит уже более 20 лет. В Брянск он прибыл из Калужской области и через 3 года был назначен руководителя управления.
Полковник полиции родился в Уфе, окончил Орловскую высшую школу МВД.
Его предшественником в тульском УГИБДД был полковник полиции Михаил Есаков.
ИСТОЧНИК KP.RU