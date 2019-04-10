В Богородицке неизвестные обстреляли магазин из пневмата
Фото из соцсети.
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В городе Богородицке неизвестные обстреляли парфюмерный магазин. ЧП произошло 9 апреля около 15:00.
Жители города разместили фотографии в социальных сетях. Из комментариев жителей следует, что "стреляли много раз, только один раз прошёл на сквозь. В том числе и пули находили в торговом зале". Неизвестные, предположительно, стреляли по окнам из пневматического оружия.
Правоохранительные органы проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU