В Богородицке неизвестные обстреляли магазин из пневмата

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-10T14:20:38+03:00

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В городе Богородицке неизвестные обстреляли парфюмерный магазин. ЧП произошло 9 апреля около 15:00.

Жители города разместили фотографии в социальных сетях. Из комментариев жителей следует, что "стреляли много раз, только один раз прошёл на сквозь. В том числе и пули находили в торговом зале". Неизвестные, предположительно, стреляли по окнам из пневматического оружия.

Правоохранительные органы проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU