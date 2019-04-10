13 апреля в Туле ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-10T14:05:39+03:00

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Запрет в субботу, 13 апреля, вводится в связи с проведением в Туле футбольного матча.

Игра между клубами «Арсенал» (г. Тула) - «Урал» (г. Екатеринбург) пройдет на стадионе «Арсенал». Начало матча в 14.00.

В соответствии с законом не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей администрация Тулы просит хозяйствующие субъекты заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) во время проведения спортивного массового мероприятия 13 апреля с 12.00 до 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU