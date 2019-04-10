2019-04-10T12:56:04+03:00
Общество

В Тульской области легковушка при столкновении с автоцистерной сложилась пополам

Юлия КУДЫМОВА
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром среды, 10 апреля, на 161 км трассы «КалугаТулаМихайловРязань». Дорогу не поделили «Лада Приора» и автоцистерна. Столкновение было настолько сильным, что капот легкового автомобиля сложился гармошкой.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель цистерны, который не уступил легковушке дорогу.

Информация о пострадавших и подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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