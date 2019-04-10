В Тульской области легковушка при столкновении с автоцистерной сложилась пополам
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром среды, 10 апреля, на 161 км трассы «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань». Дорогу не поделили «Лада Приора» и автоцистерна. Столкновение было настолько сильным, что капот легкового автомобиля сложился гармошкой.
По предварительным данным, в аварии виноват водитель цистерны, который не уступил легковушке дорогу.
Информация о пострадавших и подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU