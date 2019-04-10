Водитель, решивший проучить пешехода-нарушителя, сам заплатит штраф
8 апреля тульские СМИ облетело резонансное видео. На кадрах, игнорируя стремительный поток машин, девушка переходит дорогу на проспекте Ленина в районе остановки «Ул. Генерала Маргелова».
Один из водителей выехал на встречку через двойную сплошную, объехал нарушительницу и вернулся на свою полосу. Не исключено, что таким образом он хотел припугнуть девушку. Однако своими действиями сам нарвался на штраф. Теперь ему придется заплатить 5 тысяч рублей.
- На водителя «Дэу Нексия» был составлен административный материал за пересечение двойной сплошной. Он предусматривает штраф в размере 5 000 рублей, - рассказали «КП» в группе по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU