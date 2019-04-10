2019-04-10T12:33:52+03:00
Происшествия

Водитель, решивший проучить пешехода-нарушителя, сам заплатит штраф

Мужчина выехал на встречку и пересек двойную сплошную
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Фото: стоп-кадр с видеоФото: стоп-кадр с видео
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8 апреля тульские СМИ облетело резонансное видео. На кадрах, игнорируя стремительный поток машин, девушка переходит дорогу на проспекте Ленина в районе остановки «Ул. Генерала Маргелова».

Один из водителей выехал на встречку через двойную сплошную, объехал нарушительницу и вернулся на свою полосу. Не исключено, что таким образом он хотел припугнуть девушку. Однако своими действиями сам нарвался на штраф. Теперь ему придется заплатить 5 тысяч рублей.

- На водителя «Дэу Нексия» был составлен административный материал за пересечение двойной сплошной. Он предусматривает штраф в размере 5 000 рублей, - рассказали «КП» в группе по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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