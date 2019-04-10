В сквере "Тульское чаепитие" заработает веселая карусель
Фото Алексея ФОКИНА.
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В сквере "Тульское чаепитие" в Заречье готовят к запуску карусель и фонтан.
Напомним, в общественном пространстве на пересечении улиц Октябрьская и Пузакова в прошлом году были установлены фонтан, детская карусель, сцена, игровая площадка, цветник и клумбы. Появились новые скамейки, смонтировано освещение.
Обновление городского пространства осуществлялось по муниципальной программе комплексного благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU