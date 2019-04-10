В сквере "Тульское чаепитие" заработает веселая карусель

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-10T11:52:02+03:00

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В сквере "Тульское чаепитие" в Заречье готовят к запуску карусель и фонтан.

Напомним, в общественном пространстве на пересечении улиц Октябрьская и Пузакова в прошлом году были установлены фонтан, детская карусель, сцена, игровая площадка, цветник и клумбы. Появились новые скамейки, смонтировано освещение.

Обновление городского пространства осуществлялось по муниципальной программе комплексного благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU