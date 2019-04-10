В Туле на Косой горе задержан наркодиллер

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-10T12:45:56+03:00

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Тульским наркоконтролем задержан подозреваемый в незаконном наркообороте. Полицейские получили информацию, что житель посёлка Косая Гора может хранить у себя дома амфетамин. В ходе оперативных мероприятий первоначальная информация подтвердилась.

Чтобы изобличить подозреваемого, не дав при этом ему возможности избавиться от запрещённых веществ, было принято решение задержать мужчину при силовой поддержке спецподразделения "Гром". Реализация специального мероприятия осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/702250" frameborder="0"></iframe> Задержание Косая Гора.

Полицейские обнаружили по месту жительства 46-летнего мужчины смесь, содержащую амфетамин, а также, предположительно, ЛСД, марихуану и конопляные семечки, оборудование и прекурсоры для производства наркотиков, упаковочный материал и весы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/702249" frameborder="0"></iframe> Нарколаборатория Косая гора.

Подозреваемый задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства противоправной деятельности мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU