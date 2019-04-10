В Ефремове пьяная драка закончилась убийством

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-10T10:47:36+03:00

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Ефремовский межрайонный следком расследовал уголовное дело об убийстве. 3 февраля 2019 года 60-летний мужчина в компании троих своих знакомых находился в одном из пивных баров Ефремова. Один из собутыльников начал оскорблять обвиняемого. Между ними разгорелся конфликт.

Оба мужчины вышли из пивбара и подрались. Обвиняемый вооружился колюще-режущим предметом и нанес им удар в живот потерпевшему. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU