В Туле задержан мужчина, забивший до смерти собутыльника

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-10T10:25:07+03:00

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Следком Пролетарского района Тулы завел уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" в отношении 26-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил знакомого, нанеся множественные телесные повреждения. Драка произошла в одной из квартир дома 131-а по улице. Ложевая.

Смерть потерпевшего наступила через два дня, 6 апреля, на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По уголовному делу собраны доказательства, проведены следственные действия с обвиняемым, произведено его задержание в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU