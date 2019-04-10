Под руслом Упы в Туле проложили канализационную трубу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-10T10:12:22+03:00

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Коллектор, который обслуживает весь Привокзальный округ, не ремонтировали более 40 лет. За это время сама труба износилась, а в районе появился не один новый жилой дом и, как следствие, увеличился объем канализационных стоков.

С весны прошлого года в районе Павшинского моста велись уникальные для нашего города работы по ремонту системы водоотведения. Для замены участка трубопровода и капитального ремонта коллектора администрацией города был проведен аукцион. Победителем определена подрядная организация ООО «Центрпромстрой-2». Стоимость ремонта составила порядка 14 млн рублей.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ произведена замена более 250 метров стального трубопровода диаметром 800 мм на две пластиковые трубы диаметром 500 мм, 125 погонных метров выполнены методом горизонтально-направленного бурения под руслом реки Упы. Общая протяженность замененного участка – более 600 погонных метров.

Часть трубы прокладывали под руслом Упы на большой глубине в условиях сильного заиливания. Ранее это участок проходил по дну реки. Также немало сложностей при проведении работ доставляла вибрация при движении железнодорожного транспорта. Срок службы замененного участка, как обещают специалисты, составит 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU