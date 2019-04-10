Где в Туле не будет света 10 апреля
В среду, 10 апреля, света в Туле не будет по следующим адресам:
- 09:00- 17:00-ул. Болдина, 94, 96
- 09:00- 16:00-10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 23-й пр-зд, 3-24; 25-й пр-зд, 10, 12
- 09:00- 17:00-ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.); ул. Токарева, 76, 71, 75, 61, 63, 65, 67, 59, 73, 69, 78-б; Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Сакко и Ванцетти, 162-184 (чётн.), 197-217 (нечётн.)
- 09:00- 11:00-ул. Металлургов, 47-а, 49-а, 47, 53, 49, 49-б, 51, 51-а; 2-й пр-зд Металлургов, 5, 3, 13, 9
- 11:00- 13:00-ул. Металлургов, 49-а, 49-г, 49-б, 49-в; 2-й пр-зд Металлургов, 9, 13
- 09:00- 17:00-ул. Фрунзе, 7; Красноармейский пр-т, 21
- 09:00- 17:00-ул. Оборонная, 49, 53, 20-а, 57, 56; ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27; ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11-а (нечётн.); ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.); ул. Колетвинова, 19-а
- 09:00- 17:00-ул. Металлургов, 90, 96, 83-а, 71-а, 88, 94, 92; ул. Декабристов, 168-178 (чётн.); 6-й Песчаный пр-зд, 2-16 (чётн.), 1-21 (нечётн.); ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.); 7-й Песчаный пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й Песчаный пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 9-й Песчаный пр-зд, 2-14 (чётн.); ул. 2-я Песчаная, 42
- 09:30- 16:00-ул. Демонстрации, 7
- 09:00- 17:00-ул. Фучика, 26 к. 2
09:00- 17:00-11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-39; ул. Красина, 78, 80; ул. Речная, 2-9
- 09:00- 17:00-п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а
- 09:00- 17:00-ул. Пирогова, 2-20 (чётн.); ул. Советская, 84
09:00- 17:00-ул. 2-а Песчаная, 42; ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.); 7-й Песчаный пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 6-й Песчаный пр-зд, 2-16 (чётн.), 1-21 (нечётн.); 8-й Песчаный пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.); 9-й Песчанный пр-зд, 2-14 (чётн.); ул. Декабристов, 168-174 (чётн.)
- 09:00- 17:00-Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.); 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 09:00- 17:00-Мясново: ул. Планерная, 2; ул. В. Краснослободская, 31-61-б (нечётн.), 46-72 (чётн.); Клинской пр-зд, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е
- 09:00- 17:00-Мясново: ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Н. Краснослободская, 10-а-26 (чётн.), 25, 27
- 09:00- 17:00-п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафоонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.)
- 09:00- 17:00-п. Михалково: ул. Сафонова, 10-42 (чётн.)
- 09:00- 17:00-п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.); ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.)
- 09:00- 17:00-п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й - 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
- 09:00- 17:00-п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.)
- 09:00- 16:00-п. Первомайскиё: ул. Чапаева, 1-39; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.)
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