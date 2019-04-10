2019-04-10T09:45:40+03:00
Общество

Где в Туле не будет холодной воды

Юлия КУДЫМОВА
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В среду 10 апреля 2019 в Туле будет отключена подача холодной воды:

с 9:30 до окончания работ - в д. Нижние Присады,

с 9-30 до окончания - на ул.Воздухофлотская, 9 пр-д - ч/сектор

с 10-00 до окончания работ воды не будет на:

ул. Советская, д.д. 12, 14, 16, 25, 27,

ул.Ленина, д.д.21, 28, 30,

ул. Демонстрации, д.1г,

Причина - ремонтно-восстановительные работы. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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