Где в Туле не будет холодной воды
Изменить размер текста:
В среду 10 апреля 2019 в Туле будет отключена подача холодной воды:
с 9:30 до окончания работ - в д. Нижние Присады,
с 9-30 до окончания - на ул.Воздухофлотская, 9 пр-д - ч/сектор
с 10-00 до окончания работ воды не будет на:
ул. Советская, д.д. 12, 14, 16, 25, 27,
ул.Ленина, д.д.21, 28, 30,
ул. Демонстрации, д.1г,
Причина - ремонтно-восстановительные работы. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU