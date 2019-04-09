Анри Хагуш об игре тульского "Арсенала" с "Уралом": От матча ожидаем только победы
ПФК «Арсенал» провел открытую тренировку
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
9 апреля на клубной базе в Мясново состоялась открытая для СМИ тренировка ПФК «Арсенал». Журналисты узнали, как футболисты готовятся к домашнему матчу 23 тура чемпионата России с футбольным клубом «Урал».
- От матча ожидаем только победы и очень надеемся на поддержку болельщиков, - прокомментировал предстоящую игру защитник оружейников Анри Хагуш.
ИСТОЧНИК KP.RU