Анри Хагуш об игре тульского "Арсенала" с "Уралом": От матча ожидаем только победы

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-09T16:44:45+03:00

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9 апреля на клубной базе в Мясново состоялась открытая для СМИ тренировка ПФК «Арсенал». Журналисты узнали, как футболисты готовятся к домашнему матчу 23 тура чемпионата России с футбольным клубом «Урал».

- От матча ожидаем только победы и очень надеемся на поддержку болельщиков, - прокомментировал предстоящую игру защитник оружейников Анри Хагуш.

ИСТОЧНИК KP.RU