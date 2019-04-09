СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-09T15:54:11+03:00

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Вырубленную алею в Центральном парке Тулы засадили новыми деревьями. В осенне-весенний период здесь появилось около 1 тысячи сосен, елей, лип и кленов.

Отметим, что ранее в парке уничтожили деревья, зараженные опасным вредителем - ясеневой изумрудной златкой. Иссушенные верхушки больных деревьев могли обломиться и упасть на головы прохожим, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU