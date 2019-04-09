Вырубленную алею в Центральном парке Тулы засадили новыми деревьями
Деревья были заражены опасным вредителем - ясеневой изумрудной златкой
Фото: Алексей ФОКИН
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Вырубленную алею в Центральном парке Тулы засадили новыми деревьями. В осенне-весенний период здесь появилось около 1 тысячи сосен, елей, лип и кленов.
Отметим, что ранее в парке уничтожили деревья, зараженные опасным вредителем - ясеневой изумрудной златкой. Иссушенные верхушки больных деревьев могли обломиться и упасть на головы прохожим, сообщает "Центр 71".
ИСТОЧНИК KP.RU