В Тульской области пенсионер, зарезавший супругу, отправится под суд

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-09T15:34:58+03:00

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Следственный отдел по г. Алексин СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 71-летнего местного жителя по статье «убийство».

По версии следствия, супруги выпивали в одном из домов по ул. Ф. Энгельса в районном центре. Вскоре между ними возникла ссора. Обвиняемый вооружился ножом и нанес им женщине несколько ударов в область правого предплечья.

Ее смерть наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Пенсионера заключили под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU