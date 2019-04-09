2019-04-09T15:28:20+03:00
Происшествия

В тульском поселке Молодежный цыгане пытались развести пенсионерку на деньги

За пожилую женщину заступился родственник
Мария ВЛАСОВА
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В тульском поселке Молодежный представители цыганского этноса предложили ремонтно-строительные услуги пенсионерке. Она договорилась о ремонте, согласившись с предложенными расценками. В дальнейшем женщина засомневалась, действительно ли работы могут быть такими дорогими.

Пенсионерка обратилась к одному из своих родственников, который подтвердил тулячке, что стоимость работ сильно завышена. Мужчина приехал для беседы с представителем цыганского этноса, предложив ему по причине явного обмана снизить расценки.

После отказа между двумя сторонами вспыхнул конфликт. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося и все детали инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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