2019-04-09T14:35:17+03:00
Общество

В Тульской области создадут первый в стране региональный центр управления

9 апреля в Национальном центре управления обороной РФ было подписано Соглашение между Министерством обороны РФ и правительством Тульской области об информационном взаимодействии
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В Тульской области создадут первый в стране региональный центр управления. Соответствующий документ подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава региона Алексей Дюмин.

Центр позволит улучшить качество управления регионом в таких сферах, как здравоохранение, образование, экономика, промышленность и др.

Кроме того, при возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с министерством обороны, МЧС, другими силовыми ведомствами и органами власти федерального и регионального уровня.

По линии минобороны России в повседневной работе – обмениваться информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу и т.д.

Подобные соглашения планируется заключить со всеми субъектами Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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