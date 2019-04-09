В Тульской области создадут первый в стране региональный центр управления
В Тульской области создадут первый в стране региональный центр управления. Соответствующий документ подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава региона Алексей Дюмин.
Центр позволит улучшить качество управления регионом в таких сферах, как здравоохранение, образование, экономика, промышленность и др.
Кроме того, при возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с министерством обороны, МЧС, другими силовыми ведомствами и органами власти федерального и регионального уровня.
По линии минобороны России в повседневной работе – обмениваться информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу и т.д.
Подобные соглашения планируется заключить со всеми субъектами Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU