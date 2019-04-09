В Туле приступили к обработке городских территорий против клещей
Работы начаты на площадках, где 13 апреля пройдет первый субботник
Фото: Алексей ФОКИН
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9 апреля в Туле приступили к обработке городских территорий против клещей. Работы начаты на площадках, где 13 апреля пройдет первый субботник.
Работы по акарицидной обработке будут проводиться в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, а также на территориях поселений Ленинского района.
Перед проведением работ проводятся энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.
ИСТОЧНИК KP.RU