СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-09T14:26:05+03:00

Работы начаты на площадках, где 13 апреля пройдет первый субботник

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9 апреля в Туле приступили к обработке городских территорий против клещей. Работы начаты на площадках, где 13 апреля пройдет первый субботник.

Работы по акарицидной обработке будут проводиться в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, а также на территориях поселений Ленинского района.

Перед проведением работ проводятся энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU