СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-09T14:16:48+03:00

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В Туле увеличили выпуск муниципального общественного транспорта на линию. Об этом говорили на совещании с предприятием-перевозчиком в здании правительства Тульской области.

За прошедшие 2 недели выпуск трамваев на линию увеличился в среднем на 6 ед., троллейбусов – на 3 ед. За 6 месяцев показатели выпуска автобусов на линию и выполненная транспортная работа повысились более чем на 15%.

Также была проанализирована эффективность мер по привлечению водительского состава на все виды транспортных средств и меры по минимизированию сходов трамваев с рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU