2019-04-09T14:02:50+03:00
Общество

В Тульской области мошенница обменяла пенсионерке 24 тысячи рублей на билеты банка приколов

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Заокском районе мошенница обменяла пенсионерке 24 тысячи рублей на билеты банка приколов. Неизвестная проникла в квартиру 90-летней женщины и представилась сотрудником банка, оказывающим помощь в обмене денег. Совершив ряд манипуляций с купюрами, она вернула их пенсионерке и ушла. Лишь спустя продолжительное время пожилая женщина обнаружила подмену денег.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы.

В УМВД России по Тульской области напоминают, что в подобных ситуациях важно ни в коем случае не оставлять визитеров, пришедших под видом работников социальных служб или других организаций, одних в жилище. Присутствие рядом кого-либо из соседей может заставить злоумышленника отказаться от осуществления обмана и кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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