2019-04-09T12:44:31+03:00
Общество

В Тульской области обнаружили пять водителей, перевозивших пассажиров без лицензии

Административные правонарушения зафиксировали в Туле, Новомосковске, Суворовском и Дубенском районах
Мария ВЛАСОВА
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За минувшие сутки полицейские составили 5 протоколов на водителей за отсутствие специальной лицензии. Административные правонарушения были обнаружены в Туле, Новомосковске, Суворовском и два в Дубенском районах.

Полицейские в Тульской области проводят работу по выявлению водителей, оказывающих услуги по перевозке граждан без специальной лицензии, ежедневно.

Цель мероприятий – обеспечение безопасности пассажироперевозок, пресечение нарушений, связанных с незаконной деятельностью под видом такси.

Водители, перевозя пассажиров, в таких случаях не обеспечивают необходимую безопасность находящихся в салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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