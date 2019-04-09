На дорогах Тульской области к работе приступила мотогруппа Госавтоинспекции

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-09T12:20:16+03:00

Сотрудники ДПС продолжат работу и в составе скрытого патруля

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Контроль за дорожным движением с 9 апреля осуществляет специализированная мотогруппа Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС продолжат работу и в составе скрытого патруля.

Основными причинами возникновения ДТП с участием водителей мотоциклов в ГИБДД называют превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования, где мотоциклисты при перестроении часто попадают в «слепую зону» видимости, тем самым подвергая себя риску.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мотоциклов о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом.

ИСТОЧНИК KP.RU