В Туле откроется мотосезон 27 апреля

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-09T11:59:48+03:00

На центральной площади города в этот день выступят профессиональные стантеры

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27 апреля состоится Открытие Мотосезона-2019. Праздничная программа начнется на площади Ленина в 12:00. Любителей скорости, адреналина и мотоциклов ждет красочное шоу.

На центральной площади выступят профессиональные стантеры, а также пройдет концерт тульских рок-групп.

Также гостей праздника ждет: вкусная гриль-кухня; безалкогольные коктейли от известных барменов; скидки от крупнейших мотомагазинов; розыгрыш призов от известных брендов; автограф-сессия от известного блогера, который приедет из другой страны; развлечения и интерактив для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU