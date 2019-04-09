2019-04-09T11:17:58+03:00
Общество

В Туле памятные места до 1 мая приведут в порядок

Юлия КУДЫМОВА
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В Туле находится 124 объекта и памятных места, посвященных Великой Отечественной войне. Более 20 сооружений нуждаются в ремонте. Помощь в ремонте и реконструкции памятных мест оказывают предприятия города. Все объекты будут приведены в порядок в срок до 1 мая.

Работы, по восстановлению и содержанию памятных мест, проводятся в соответствии с пожеланиями ветеранов Великой Отечественной войны, при их непосредственном участии.

На ряде объектов в этом году будут проведены работы капитального характера, это стела Тульского рабочего полка, сквер Тулякам – Героям Советского Союза, мемориальный комплекс «Три штыка». На 5-м воинском кладбище будет возведен мемориал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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