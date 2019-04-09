2019-04-09T10:46:12+03:00
Общество

В Туле бухгалтер присвоила более 300 тысяч рублей у своих нанимателей

Юлия КУДЫМОВА
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В Привокзальном районе осуждена 33-летняя бухгалтеру-кассиру ООО «Слот» за присвоение крупной денежной суммы.

Следствием и судом установлено, что основным видом деятельности ООО «Слот» является прочее финансовое посредничество и иные виды деятельности, не запрещенные законом. В процессе коммерческой деятельности между ООО «Слот» и рядом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были заключены договоры на оказание бухгалтерских услуг. Обвиняемая осуществляла функции главного бухгалтера в указанных юридических лицах, в связи с чем ей были вверены их денежные средства.

В период с 4 февраля 2016 года по 24 мая 2018 года обвиняемая изъяла из подотчётных касс, вверенных ей на ответственное хранение денежные средства в общей сумме 319 391, 39 рублей.

В ходе предварительного расследования уголовного дела следователем проведены допросы свидетелей и потерпевших, очные ставки, осмотр места происшествия, экономическая судебная экспертиза, осмотрены финансовые, кассовые и должностные документы. Совокупностью собранных доказательств вина обвиняемой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается в полном объеме.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в сумме 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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