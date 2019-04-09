В Туле обрабатывают против клещей места массового посещения
Работы начаты на площадках, где 13 апреля пройдет первый субботник
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Во вторник, 9 апреля, в Туле начали обрабатывать городские территории против клещей. Работы по акарицидной обработке будут проводиться в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, а также на территориях поселений Ленинского района. Разработан график проведения работ. В первую очередь подрядная организация проводит обработку в местах, где 13 апреля пройдет субботник.
Перед проведением работ будут проводиться энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.
ИСТОЧНИК KP.RU