В Туле обрабатывают против клещей места массового посещения

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-09T10:25:14+03:00

Работы начаты на площадках, где 13 апреля пройдет первый субботник

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Во вторник, 9 апреля, в Туле начали обрабатывать городские территории против клещей. Работы по акарицидной обработке будут проводиться в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, а также на территориях поселений Ленинского района. Разработан график проведения работ. В первую очередь подрядная организация проводит обработку в местах, где 13 апреля пройдет субботник.

Перед проведением работ будут проводиться энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU