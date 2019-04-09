2019-04-09T10:06:04+03:00
Общество

В Тульской области задержан подозреваемый в покушении на убийство

Юлия КУДЫМОВА
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Алексинский следком возбудил уголовное дело о покушение на убийство в отношении 22-летнего местного жителя.

По версии следствия, ночью 6 апреля текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый находился в одной из квартир дома 36 по ул. Ф. Энгельса города Алексин со своим знакомым. Он нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки и в область левого локтевого сустава.

Уверенный в том, что потерпевший скончался, обвиняемый скрылся с места происшествия. В свою очередь потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу; проведен весь объем необходимых следственных действий с обвиняемым, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, проводится комплекс иных следственных действий.

В связи с тем, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое в настоящее время удовлетворено.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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